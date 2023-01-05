السودان.. قوى "الاتفاق الإطاري" تعلن تدشين المرحلة النهائية من العملية السياسية

أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، اليوم الخميس، عن تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية اعتبارا من يوم 8 كانون الثاني يناير الجاري.

وعقدت القوى المدنية الموقعة للاتفاق الإطاري اجتماعاً موسعا، لمناقشة تطورات الوضع الراهن السياسي.

وأعلن بيان صادر عن مركزية الحرية والتغيير، عن تمسكه بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ 30 من حزيران يونيو الذي سيعقد في الفترة من 9 - 12 كانون الثاني يناير، ومن ثم إكمال القضايا الأربعة المتبقية، وفقاً لما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة والآلية الثلاثية.

وأفاد البيان بأن قضية الأطراف قد تم الاتفاق عليها مسبقاً، وحث الأطراف غير الموقعة على ضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الإطاري.