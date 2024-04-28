حماس: حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد "السنوار"

كشف مصدر في حماس، أن الحركة أرسلت المقترح المصري لزعيمها داخل قطاع غزة يحيى السنوار، وأنها تنتظر الرد عليه خلال أيام.

وأكد المصدر لـ"العربية/الحدث"، أن الحركة تتشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترح دولي بشأن وقف إطلاق النار.

وقدمت مصر اقتراحًا لحماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار في القطاع، بحسب ما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" المحلية في وقت سابق من اليوم السبت.

ورجحت القناة المصرية شبه الرسمية، التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، رغم وجود بعض التحفظات.