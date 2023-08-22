إسرائيل تعتقل فلسطينيَّين بتهمة تنفيذ هجوم "كريات أربع"

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، اعتقال شابين فلسطينيين، بتهمة تنفيذهما عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكانت العملية التي حدثت يوم الإثنين، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه "تم اعتقال فلسطينيَّين من سكان الخليل ،الليلة الماضية، بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار التخريبية يوم أمس في منطقة جنوب الخليل والتي أسفرت عن مقتل مواطنة إسرائيلية وإصابة مواطن آخر".

وأضاف أفيخاي أدرعي: "في التحقيق الأولي معهما ورّط الاثنان أنفسهما لتنفيذ العملية التخريبية. بعد اعتقالهما تم تسليم السلاح الذي استخدم كما يبدو في تنفيذ العملية. تم تحويل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق في جهاز الشاباك".