نزوح 600 ألف من غزة جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها في مناطق مختلفة.

وقالت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "40 على الأقل" من منشآتها تأثرت بسبب الحرب.

وأضافت: "ملاجئنا تستوعب أربعة أضعاف طاقتها وينام الكثير من الأشخاص في الشوارع، نظرًا لازدحام المنشآت القائمة حاليًّا".

في غضون ذلك، أعلنت حكومة غزة أن 80 شخصًا قتِلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ليلة الأربعاء.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة حماس أن القصف الإسرائيلي تسبب بسقوط أكثر من 80 قتيلًا ومئات الجرحى.

وأشار إلى أن القصف شمل استهداف مخبز المغازي وهو الوحيد الذي تم تزويده بالدقيق قبلها بساعات من قِبل "الأونروا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع منذ بدء الحرب إلى 5795، وأشارت إلى أن عدد القتلى في الضفة ارتفع إلى 103، منذ السابع من الشهر الجاري.