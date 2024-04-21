محللون: إسرائيل تتجهز للمعركة الأخيرة في رفح والتصعيد "على الأبواب"

كشف خبراء أن إسرائيل بدأت تتجهز لخوض المعركة الفاصلة والأخيرة في حربها على قطاع غزة، ولذلك سيعود التصعيد مجدداً بعد فشل جهود التهدئة والتوصل إلى هدنة، مع حركة حماس.

ورأى الخبراء أن الفصائل الفلسطينية ستلمس عودة للتصعيد الميداني من الجيش الإسرائيلي، بعد فترة من الاسترخاء العسكري، لإفساح المجال للجهود السياسية.

تجهيز للمعركة الفاصلة

وقال الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية، عصمت منصور، إن وتيرة الضغط العسكري الإسرائيلي انخفضت منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس.

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه وفق تقارير مركز الأمن القومي الإسرائيلي، فإن توصيات أُعطيت للمستويين السياسي والعسكري من أجل خفض حدة الضغط العسكري، لإتاحة الفرصة لإنجاح محادثات التهدئة، وتفاصيل إبرام صفقة تبادل أسرى.

وتابع: "يبدو أن فترة الاسترخاء العسكري قد شارفت على الانتهاء في إطار التجهيز للمعركة الفاصلة والأخيرة في مدينة رفح، التي سيترتب عليها شكل المنطقة".

وأكمل منصور: "تظهر التقارير الإسرائيلية أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تنتظر انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي مع نهاية الشهر الجاري لبدء التحضير لعملية عسكرية في رفح بشكل مؤكد".

وختم قائلاً إن "اسرائيل مطالبة بإعطاء تصوّر واضح للولايات المتحدة عمّا تنوي القيام به، وإعطاء خطة لإجلاء قرابة 1.4 مليون نازح بالمدينة، وعمل ممر آمن لهم قبل عملية الاقتحام".