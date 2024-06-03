مصدر مصري ينفي اعتزام بلاده بناء حاجز على حدود غزة

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن الجانب الإسرائيلي طلب في الاجتماع الثلاثي بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد الأحد في القاهرة، من المصريين، بناء جدار على الحدود بين غزة ومصر.

وأضافت: "طلب المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، مع الأمريكيين، من المصريين، البدء في بناء حاجز على حدودهم مع غزة، وهو جدار جديد بوسائل تكنولوجية ستمر أيضًا تحت الأرض، مما يمنع إنشاء الأنفاق تحت الحدود".

وتابعت: "يضغط الأمريكيون على المصريين لبدء العمل، وخصصت إدارة بايدن نحو 200 مليون دولار للمشروع، والآن من المتوقع أن يبدأ المصريون العمل على الفور".

ومساء الأحد، أعلنت القاهرة، انتهاء الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي الذي استضافته مصر، بشأن معبر رفح، وسط تمسك مصري بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني منه، بحسب ما ذكره مصدر رفيع المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية الخاصة، ونقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.