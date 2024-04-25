تزامنا مع مساعي تشكيل حكومة موحدة.. ستيفاني خوري تصل إلى ليبيا

ووفق موقع مركز "الاتحاد" للأخبار، ستجري خوري سلسلة اجتماعات مكثفة مع جميع الأطراف والأجسام السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي.

وأكد المصدر أن خوري ستتولّى ملف الشؤون السياسية في البعثة الأممية، وإدارة البعثة بعد استقالة عبد الله باتيلي، ورحيله رسميًّا من طرابلس يوم 15 مايو المقبل.

كما ستُجري خليفة باتيلي مشاورات مكثفة مع الأطراف الفاعلة، بداية الأسبوع المقبل، وذلك للعمل على وضع الخطوط العريضة لأسباب انسداد المشهد السياسي الليبي.

وأفاد المصدر بأن خوري ستركّز على مسارات الحل الثلاثة في ليبيا، المتمثلة في المسار العسكري، بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإخراج القوات الأجنبية، والمسار السياسي، بتفعيل دور البعثة في جمع الأطراف الليبية للتوافق على ضرورة إجراء انتخابات في موعد زمني محدد، بالإضافة إلى المسار الاقتصادي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطن الليبي والاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في مارس الماضي تعيين الأمريكية ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في ليبيا في بعثة "يونسميل"، خلفًا للزيمبابوي رايسيدون زينينغا.

للتتولّى فيما بعد مهام البعثة الأممية في ليبيا، بعد إعلان المبعوث عبد الله باتيلي استقالته بسبب "أنانية القادة الليبيين".