تزامنا مع مساعي تشكيل حكومة موحدة.. ستيفاني خوري تصل إلى ليبيا
كشفت وسائل إعلام ليبية الأربعاء، عن وصول المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، الأمريكية ستيفاني خوري إلى العاصمة طرابلس، قادمة من تونس.
ويأتي وصول خوري، بعد يوم من إعلان مجلس النواب الليبي البدء في تسلم ملفات المترشحين للحكومة الجديدة الموحدة، المعنية بإنجاز ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ووفق موقع مركز "الاتحاد" للأخبار، ستجري خوري سلسلة اجتماعات مكثفة مع جميع الأطراف والأجسام السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي.
وأكد المصدر أن خوري ستتولّى ملف الشؤون السياسية في البعثة الأممية، وإدارة البعثة بعد استقالة عبد الله باتيلي، ورحيله رسميًّا من طرابلس يوم 15 مايو المقبل.
كما ستُجري خليفة باتيلي مشاورات مكثفة مع الأطراف الفاعلة، بداية الأسبوع المقبل، وذلك للعمل على وضع الخطوط العريضة لأسباب انسداد المشهد السياسي الليبي.
وأفاد المصدر بأن خوري ستركّز على مسارات الحل الثلاثة في ليبيا، المتمثلة في المسار العسكري، بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإخراج القوات الأجنبية، والمسار السياسي، بتفعيل دور البعثة في جمع الأطراف الليبية للتوافق على ضرورة إجراء انتخابات في موعد زمني محدد، بالإضافة إلى المسار الاقتصادي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطن الليبي والاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في مارس الماضي تعيين الأمريكية ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في ليبيا في بعثة "يونسميل"، خلفًا للزيمبابوي رايسيدون زينينغا.
للتتولّى فيما بعد مهام البعثة الأممية في ليبيا، بعد إعلان المبعوث عبد الله باتيلي استقالته بسبب "أنانية القادة الليبيين".
وتتمتع خوري، بحسب الأمم المتحدة، بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام، والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وأكثر من 15 عامًا مع الأمم المتحدة في العراق، ولبنان، وسوريا، والسودان، واليمن.
كما شغلت أخيرًا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان.
وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة.