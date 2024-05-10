أنباء عن حسم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي، "أنه استنادا للمادة 58 من الدستور ‎قررت رئاسة مجلس النواب، ‎تمديد الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة لمدة ثلاثين يوما".

وينتظر مجلس النواب حسم ملفين رئيسين خلال الأيام القليلة الماضية، الأول يتعلق بالمصادقة على جداول الموازنة العامة للبلاد، والثاني التصويت على منصب رئيس المجلس.

ولم تتمكن الكتل السياسية من حسم ملف رئيس المجلس رغم مضي 6 أشهر على إقالة الحلبوسي، الذي رفض ترشح سالم العيساوي وشعلان الكريم للمنصب، رغم أنهما من ضمن الكتل "السنية"، باعتباره منصبا مخصصا للسنة العرب.

"هناك إصرارا من الإطار التنسيقي على اختيار محمود المشهداني لشغل المنصب نظرًا لخبرته في إدارة البرلمان حين ترأس المجلس عام 2006 حتى 2009 "، بحسب بيانات وتصريحات سياسيي الإطار.