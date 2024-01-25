عقب قصف أحدها.. واشنطن تدعو لحماية المقرات الأممية في غزة

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى "حماية" مواقع الأمم المتحدة، معربة عن "أسفها" للهجوم الذي استهدف ملجأ أقامته الأمم المتحدة للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأدى إلى مقتل 9 أشخاص.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نأسف لهجوم، اليوم، على مركز الأمم المتحدة في خان يونس"، متحدثًا عن حادثة "مقلقة للغاية".

يأتي ذلك، بعدما قال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة توماس وايت: "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص، وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 75 آخرين".

بدوره، أدان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني القصف، مرجّحًا ارتفاع حصيلة القتلى.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "حاصر" خان يونس، حيث كثف عملياته ضد حركة حماس.

وأضاف فيدانت باتيل: "لقد سمعتموني أقول ذلك سابقًا، وسمعتم أيضًا وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) يقول ذلك... تجب حماية المدنيين، ويجب احترام الطبيعة المحمية لمنشآت الأمم المتحدة".