أردوغان يلوّح بفتح ملف الأسلحة النووية الإسرائيلية

لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بفتح ملف امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، مشيرا إلى أن أنقرة لن تسمح بإسقاط قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية من جدول الأعمال العالمي، وعزا الدعم الأوروبي لإسرائيل إلى ما أسماه "عار المحرقة".



وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الغرب يحاول "تبرير" ما وصفه بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مضيفا أن الدول الغربية تجمعها "الأخوة في الأكاذيب" مع إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه شيء "مخزٍ".



وأردف: "عار المحرقة يجعل الزعماء الأوروبيين رهائن.. نحن في تركيا لن نسمح بنسيان قضية البرنامج النووي الإسرائيلي".