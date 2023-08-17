انضمام قبيلتَيْ "الشنابلة" و"الفلاتة" إلى قوات "الدعم السريع" في السودان

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان انضمام قبيلتي "الشنابلة" و"الفلاتة" إلى صفها في الحرب الدائرة ضد قوات الجيش السوداني.

ورحبت قوات "الدعم" في بيان لها بـ "انحياز قبيلتي الشنابلة والفلاتة إلى قوات الدعم السريع وخيار الشعب السوداني المتطلع للحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية...".

وقالت في البيان: "إن أهلنا الفلاتة والشنابلة وقيادات الإدارة الأهلية في البلاد يمثلون صوت الحكمة حينما تضيق الدروب، فمنذ تاريخ بعيد لا تزال الإدارات الأهلية تمثل العقل الراجح في حلحلة القضايا المتشعبة والانحياز الكامل لقضايا الشعوب".

ودعت القوات "الإدارات الأهلية إلى إعلاء صوت الحكمة وتفويت الفرصة على أبواق النظام البائد والفلول والانقلابيين الذين يسعون إلى توسيع دائرة الحرب لإدخال البلاد في حرب أهلية لن ينجو منها أحد".

وأكدت في ختام بيانها "للشعب السوداني، أن هذه الحرب المفروضة علينا ليست ضد أي قبيلة أو جهة اجتماعية، إنما ضد الفلول والانقلابيين".