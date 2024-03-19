أبرز ما تضمنته مكالمة بايدن ونتنياهو حول "هجوم رفح"

كشف كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبرز ما تضمنته المكالمة الهاتفية بين الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الهجوم البري الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام به في رفح.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو، الاثنين، أن هجوما بريا واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح سيشكل "خطأ".

وأضاف، في بيان، أن نتنياهو وافق على طلب بايدن إرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم، و"نهج بديل" محتمل.