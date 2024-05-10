تونس.. أمر بالقبض على محامية إثر تصريحات عن المهاجرين

أصدر القضاء التونسي مذكرة إلقاء قبض بحق المحامية سنية الدهماني، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الجمعة.

وقالت الإذاعة، إن قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، أصدر قراره، بعدما لم تمثل الدهماني اليوم أمامه، كما جاء في استدعاء صادر بحقها أمس الخميس.

وأشار المصدر إلى أن عددًا من المحامين حضروا للنيابة عنها وقدموا طلب تأجيل سماع موكلتهم، غير أن القاضي رفض ذلك وأصدر المذكرة، مكلفًا أحد الفرق الأمنية بتنفيذها.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن الدهماني أثارت الجدل يوم الأربعاء الماضي، بعد تصريحات تلفزيونية عن المهاجرين في تونس.

وظهرت المحامية، مع برنامج "الدنيا زينة"، الذي يقدمه برهان بسيس على قناة "قرطاج +"، وسألها عن هذه القضية قائلا: "شنوا يحبو يستولا على تونس؟".

فأجابت الدهماني: "شو هاكي البلاد الهايلة"، واعتبرت هذه التصريحات فيها إساءة للبلاد.