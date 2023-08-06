خلفًا للمشري.. محمد تكالة رئيسًا جديدًا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، فوز محمد تكالة بمنصب الرئيس خلفًا للرئيس السابق خالد المشري، الذي خسر الانتخابات في الجولة الثانية.

وحصل محمد تكالة على 67 صوتًا مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية من الانتخابات فيما امتنع عضوان عن التصويت، حيث لجأ المتنافسان الرئيسان لخوض جولة أخرى نتيجة عدم الحسم منذ الجولة الأولى.

وانطلقت في العاصمة الليبية طرابلس انتخابات هيئة رئاسة "المجلس الأعلى للدولة"، والتي تنافس على منصب الرئيس فيها 4 أسماء أبرزها خالد المشري.

وفشل المترشحون الأربعة على منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الفوز بمقعد الرئيس من الجولة الأولى.

وبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاضرين 137 عضوًا، صوت منهم 130، علمًا أن نصاب الفوز برئاسة المجلس يكون بالحصول على 66 صوتًا، بحسب منصة "ليبيا تنتخب".