نتنياهو يهدد بعدم توقف العمليات حتى تدمير حماس.. آخر تطورات حرب غزة

الشرطة الإسرائيلية تعلن بدء تسليح المدنيين "لسرعة الرد على الهجمات".
سي.إن.إن عن مصدر عسكري: قوة للرد السريع قوامها 2000 فرد من مشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى إسرائيل.
الرئاسة المصرية تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن يؤكدان، خلال اتصال هاتفي، ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحماس حتى لا يهدد الأمن في المنطقة، ويتفقان على أن الأولوية تتمثل في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
الزوارق الإسرائيلية تقصف شاطئ غزة، تزامنا مع غارات جوية على مناطق متفرقة بالقطاع.
دخان يتصاعد في الهواء فوق غزة في أعقاب القصف الإسرائيليرويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد ظهر الاثنين، في إطار جهوده لاحتواء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
بيان: نتنياهو يوضح لبوتين أن إسرائيل لن توقف العمليات في غزة حتى يتم تدمير حماس.
وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال.