نتنياهو يهدد بعدم توقف العمليات حتى تدمير حماس.. آخر تطورات حرب غزة

الرئاسة المصرية تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن يؤكدان، خلال اتصال هاتفي، ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحماس حتى لا يهدد الأمن في المنطقة، ويتفقان على أن الأولوية تتمثل في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.