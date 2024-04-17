الجيش الإسرائيلي: شاحنات غذاء دخلت غزة من ميناء أسدود للمرة الأولى

أعلن الجيش الإسرائيلي أن شاحنات محمّلة بمساعدات غذائية دخلت قطاع غزة المحاصر من ميناء أسدود للمرة الأولى، منذ أن وافقت الحكومة على فتح الميناء أمام الشاحنات.

وأضاف الجيش، في بيان: "دخلت ثماني شاحنات محمّلة بالطحين تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى قطاع غزة من ميناء أسدود اليوم".

وأشار إلى أن الشاحنات "خضعت لفحوص أمنية في الميناء، ثم سُمح لها بالدخول إلى غزة" عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وكانت إسرائيل تعهدت، مطلع نيسان/أبريل، السماح بإيصال المساعدات عبر هذا الميناء الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من القطاع.