اليمن.. تعيين وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي مستشاراً للعليمي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محمد رشاد العليمي، قراراً بتعيين وزير الدفاع الأسبق الفريق محمود أحمد سالم الصبيحي، مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قضت المادة الثانية من القرار (148) العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.

وذكر مراسل "إرم نيوز" في اليمن، أن القرار يأتي بعد عام من الإفراج عن الصبيحي من معتقلات ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك بعد أيام على ترقية الصبيحي إلى رتبة فريق، وتقليده وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى.