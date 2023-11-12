"الصحة العالمية" تفقد الاتصال بأشخاص تتعامل معهم بمستشفى الشفاء

قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن "قلقها العميق" بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي بالمستشفى إثر انقطاع الكهرباء عنه وتعرضه للاستهداف بشكل متكرر من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إن لديها "مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى"، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.