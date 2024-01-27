بين التهدئة والاجتياح..النازحون في رفح يترقبون مصيرهم (صور)

يترقب النازحون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، توصل إسرائيل وحركة حماس برعاية الوسطاء الدوليين والإقليميين لتهدئة تنهي معاناتهم، وتجنبهم عملية عسكرية يلمح لها الجيش الإسرائيلي.

ويعقد النازحون الذين تقطعت بهم السبل، وبات الشارع ملاذهم، آملاً كبيرة على أن تتضمن التهدئة بندًا يسمح لهم بالعودة لمنازلهم بغزة وشمالها.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بنزوح مئات الآلاف من السكان لرفح، حيث يبلغ وفق الإحصاءات الدولية عدد النازحين للمدينة نحو مليون ونصف نسمة، يعاني جميعهم انعدام الأمن الغذائي، ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتلوح إسرائيل على لسان مسؤولين سياسيين وعسكريين بعملية عسكرية في مدينة رفح، تهدف لإعادة السيطرة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

هدنة مؤقتة

وحسب تقارير دولية، فإن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى تهدئة مدتها شهر، يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين بينهما.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفجوات بين الجانبين ما زالت كبيرة، وأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الخميس، لبحث ملف التهدئة.

وأكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن "عددًا من المقترحات قُدم من أجل الهدنة، ملخصها هدنة إنسانية ثم العودة للقتال"، لافتاً إلى أن إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة، والحركة تقدم تصوراً يتضمن إنهاء الحرب على غزة.