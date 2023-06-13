بين أزعور وفرنجية.. استقطاب سياسي حاد قبيل انتخاب رئيس لبنان الجديد

تسود حالة استقطاب سياسي حاد في الأوساط السياسية بلبنان، بين التيارات الفاعلة على الساحة، وسط ترقب لما سينتج عن انعقاد جلسة لمجلس النواب، غدا الأربعاء، لانتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس على مقعد الرئيس في لبنان، خلفاً للعماد ميشال عون، كل من جهاد أزعور وزير المالية السابق الذي تدعمه المعارضة، وسليمان فرنجية رئيس تيار "المردة" الذي يطلق عليه "مرشح الممانعة".

ووسط التجاذبات السياسية لاختيار رئيس البلاد الجديد، تشير التطورات على الساحة إلى دفع "حزب الله" الأمور باتجاه تنصيب فرنجية على حساب أزعور.

ووصف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، الأجواء السياسية السائدة في لبنان حاليا بأنها "محمومة وضاغطة"، معربا عن أمله بإجراء العملية الديمقراطية بطريقة صحيحة وانتخاب رئيس للبلاد.

ورأى ميقاتي أنه "للأسف المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية"، وفق تعبيره.