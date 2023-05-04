السودان.. إجلاء نحو 20 شخصاً يتحدرون من السنغال وغينيا بيساو

أعلنت دكار أنها أجلت من السودان نحو عشرين شخصاً يتحدرون من السنغال وغينيا بيساو، بسبب المعارك التي يشهدها هذا البلد واستدعت إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.

وفي بيان بتاريخ 2 أيار/مايو نقلته وكالة فرانس برس الأربعاء، قالت الخارجية السنغالية إنها "شرعت الثلاثاء 2 أيار/مايو 2023 في إعادة 12 سنغالياً وتسعة من غينيا بيساو، من السودان".