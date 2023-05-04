السودان.. إجلاء نحو 20 شخصاً يتحدرون من السنغال وغينيا بيساو
أعلنت دكار أنها أجلت من السودان نحو عشرين شخصاً يتحدرون من السنغال وغينيا بيساو، بسبب المعارك التي يشهدها هذا البلد واستدعت إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.
وفي بيان بتاريخ 2 أيار/مايو نقلته وكالة فرانس برس الأربعاء، قالت الخارجية السنغالية إنها "شرعت الثلاثاء 2 أيار/مايو 2023 في إعادة 12 سنغالياً وتسعة من غينيا بيساو، من السودان".
ونقل هؤلاء "المرشحون للعودة الطوعية"، من الخرطوم إلى القاهرة، ثم إلى دكار، حسبما أوضح البيان، دون أن يحدد عدد السنغاليين المقيمين في السودان أو الذين ستتم إعادتهم.
وتسود حال من الفوضى العاصمة السودانية منذ اندلعت المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً في دارفور في الغرب، عن 550 قتيلاً على الأقل و4926 جريحاً، حسب بيانات رسمية لوزارة الصحة يُعتقد أنها أقلّ بكثير من الواقع.
ودفعت الاشتباكات أكثر من 100 ألف آخرين للّجوء إلى دول مجاورة، في تطوّر استدعى التحذير من "كارثة" إنسانية قد تطال تداعياتها المنطقة بأسرها.