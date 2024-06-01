لابيد يحث نتنياهو على "الاستجابة" لمقترح بايدن

حث يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هدنة في غزة تطلق حركة حماس بموجبها سراح الرهائن.

وعرض لابيد دعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف، بحسب ما جاء عبر "رويترز".

وكتب لابيد على إكس: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".

وأضاف: "أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش الحكومة".