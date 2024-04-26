سياسي سوداني: قوات كوماندوز إيرانية تدرب جيش البرهان (فيديو إرم)

وأوضح الفاضل منصور أنّ إيران دفعت بقوات "كوماندوز" لتدريب عناصر الجيش السوداني، رغبة من طهران في إطالة أمد هذه الحرب.

واعتبر أنّ "مصالح الإخوان المسلمين ارتبطت بشكل مباشر مع النظام الإيراني، لذلك نرى الآن أن الجيش السوداني عاجز تماما بسبب هذا الملف، في أن يوفي بأي شروط طُرحت في منبر جدة".

وأضاف منصور أن أمام الجيش السوداني اليوم فرصة لدفع الاتهامات الموجهة إليه بإطالة أمد الحرب، وذلك بالجلوس في مفاوضات جدة، وأن يكون مستعدا لطرح محاسبة قيادات جماعة الإخوان الذين يسعون إلى إسقاط الدولة السودانية وتمزيقها لما يتناسب مع أيدلوجيتهم، وهو ما يحدث الآن بالتعاون مع إيران، وفق قوله.

وتابع أن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الجيش اليوم هي أن ينفذ شرط القبض على عناصر تنظيم "الإخوان" الذين يتجولون الآن في أماكن سيطرته، بل الذين يتولون المهام القتالية والعسكرية في الصفوف الأمامية بالتعاون مع النظام الإيراني على نحو مباشر.

وحذر السياسي السوداني من أنّ "الشعب السوداني اليوم يبدي مخاوف من التدخل الإيراني السافر في المنطقة"، مشيرا إلى أن هذا التدخل لا يهدد السودان فقط بل ربما يمتد التهديد حتى خارج القارة الأفريقية".

وأوضح أن إيران تبحث عن أرضية في السودان من أجل استمرار العمليات القتالية في البحر الأحمر.