وثيقة للخارجية الأمريكية: إسرائيل ترتكب خطأً استراتيجيًا فادحًا في غزة

قالت وثيقة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة، إن تل أبيب "ترتكب خطأً استراتيجيًا فادحًا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، إنها حصلت على نص الوثيقة التي تم تسريبها من قبل شبكة الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، ومقرها واشنطن.

وأوضحت أن الوثيقة المسربة سلطت الضوء على مخاوف أمريكية عميقة بفعل الحرب على غزة من زوايا استراتيجية.

ورأت أن إسرائيل "تصر على إنكار الأضرار الكبيرة التي تمس سمعتها بين دول العالم"، وقالت إنها ترتكب خطأً استراتيجيًا هائلًا سيستمر على مدار أجيال.

خطأ استراتيجي

وكشفت الوثيقة أن المشرف على ملف الشؤون العامة الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية، أبلغ وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تواجهان أزمة ثقة حادة بفعل العمليات العسكرية في غزة".

وجاء في الوثيقة أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة "لا تحظى بشعبية في دول العالم، وأن هناك حالة من القلق الشديد بشأن تغافل إسرائيل عن الصورة الأكبر، وارتكابها خطأً استراتيجيًا فادحًا في طريقة التعامل مع الأضرار التي تضرب سمعتها".

واشتملت الوثيقة على توصية تطالب البيت الأبيض بممارسة ضغوط على إسرائيل في هذا الصدد.