سجال تركي إسرائيلي بسبب غزة.. المتحدث باسم الرئاسة التركية: أردوغان لم ولن يخاف

يتواصل السجال بين قادة إسرائيل وتركيا حول حرب غزة، حيث قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "لم ولن يخاف أبدا من قول الحقيقة". ويقصد ألطون بكلامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه كلاما حادا لأردوغان.

وبدأ السجال أمس الخميس، حيث اتهم الرئيس التركي إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" في حين وصف حركة حماس بـ "المقاومة"، وخاطب نتنياهو قائلا "نهايتك قادمة، أنت ستغادر… الإدارة الإسرائيلية تنفذ أبشع الهجمات في تاريخ البشرية ضد أطفال ونساء ومدنيي غزة. إسرائيل دولة إرهابية".

ولم ينتظر نتنياهو طويلا، حيث رد في اليوم نفسه على الرئيس التركي، وقال"هناك قوى تدعم الإرهابيين، وأحد هذه القوى هو الرئيس التركي أردوغان، الذي يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية، لكنه يدعم دولة حماس الإرهابية، ويقصف القرى التركية داخل تركيا نفسها، لذلك، لن نقبل دروسا منه".