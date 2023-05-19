زيلينسكي يشكر ولي العهد السعودي على "دعمه وحدة أراضي" أوكرانيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان "دعمه وحدة أراضي" أوكرانيا، وذلك في اجتماع ثنائي خلال زيارة غير مسبوقة للسعودية للمشاركة في القمة العربية.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان، إن زيلينسكي "شكر لولي عهد السعودية دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها"، فيما وجه زيلينسكي دعوة إلى بن سلمان لزيارة أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى "المشاركة الناجحة للسعودية في عودة عشرة أسرى حرب"، معرباً عن أمله بمواصلة الجهود المشتركة حول القضية.