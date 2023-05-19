زيلينسكي يشكر ولي العهد السعودي على "دعمه وحدة أراضي" أوكرانيا
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان "دعمه وحدة أراضي" أوكرانيا، وذلك في اجتماع ثنائي خلال زيارة غير مسبوقة للسعودية للمشاركة في القمة العربية.
وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان، إن زيلينسكي "شكر لولي عهد السعودية دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها"، فيما وجه زيلينسكي دعوة إلى بن سلمان لزيارة أوكرانيا.
وأشار الرئيس الأوكراني، إلى "المشاركة الناجحة للسعودية في عودة عشرة أسرى حرب"، معرباً عن أمله بمواصلة الجهود المشتركة حول القضية.
كذلك التقى زيلينسكي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وشكره على "تضامن العراق" و"موقفه الثابت في دعم سيادة أراضي دولتنا ووحدتها".
وأجرى زيلينسكي أيضاً مباحثات مع رؤساء وفود الإمارات وعُمان والكويت تناولت رؤية أوكرانيا للسلام.
وتشير الرؤية إلى خطة زيلينسكي للسلام التي تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الروسية واستعادة جميع أراضي الدولة الأوكرانية.
وبحث الزعيم الأوكراني مع رئيس الوفد الإماراتي قضايا تتعلق بالتجارة والاستثمار وكذلك "الأمن الغذائي العالمي وسير عمل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب".
وأكد زيلينسكي على "أهمية دعم جهود أوكرانيا السلمية من قبل دول المنطقة" في لقائه مع أسعد بن طارق آل سعيد الممثل الخاص لسلطان عُمان.
وأعرب زيلينسكي عن "امتنانه للكويت على دعمها المستمر الذي تأكد مراراً خلال تصويتها على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".