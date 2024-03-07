إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا باستغلال "العدل الدولية" لمساعدة حماس

اتهمت إسرائيل، اليوم الخميس، جنوب أفريقيا، باستغلال "محكمة العدل الدولية" لمساعدة حركة حماس الفلسطينية، من خلال تقديم التماس جديد إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "تواصل جنوب أفريقيا العمل كذراع قانونية لحماس في محاولة لتقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها وإطلاق سراح جميع الرهائن"، بحسب "رويترز".

وأضافت أن "الطلبات المتكررة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير مؤقتة من أجل مساعدة حماس هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سبق أن رفضت مرتين المحاولات التي لا أساس لها من الصحة لحرمان إسرائيل من حقها والتزامها بالدفاع عن النفس".

وطلبت جنوب أفريقيا في يناير/ كانون الثاني من المحكمة الدولية أن تعلن أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة.

وبدلًا من ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا أكثر عمومية يقضي بضرورة التأكد من قيام إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية.

وتطالب جنوب أفريقيا الآن المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بإصدار أمر باتخاذ مزيد من الخطوات ضد إسرائيل التي قالت إنها تنتهك الإجراءات المعمول بها بالفعل.

وقالت إن سكان غزة يواجهون المجاعة وطلبت من المحكمة أن تأمر جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات قانونية".

وأضافت: "ندعو محكمة العدل الدولية إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس".