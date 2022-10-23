"أطباء السودان": مقتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، مقتل متظاهر بعيار ناري خلال مشاركته في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد".

وأوضحت أن الوفاة جاءت "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم.

وارتفع العدد الكلي لضحايا التظاهرات بحسب لجنة الأطباء إلى 118 شخصًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ويوم الجمعة، شارك محتجون في مدن سودانية عدة، بينها العاصمة الخرطوم، في تظاهرات إحياء لذكرى ثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول والمطالبة بعودة الحكم المدني في البلاد.

وهتف المتظاهرين: "لا للحكم العسكري" وذلك بالتزامن مع مرور عام على قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي حل بموجبها الحكومة وأعلن حالة الطوارئ بالبلاد.

وتتزامن التظاهرات كذلك مع الحديث عن تسويه وشيكة بين المكون العسكري والمدني لحل الأزمة بالبلاد، وترفضها لجان المقاومة التي تسير التظاهرات.

وأعلنت لجان المقاومة، أن يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سيشهد تظاهرات في جميع مدن البلاد لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني.