من هو الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

عيّن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيساً جديداً للوزراء، هو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

ورئيس الحكومة الكويتية الجديد قادم من خلفية أكاديمية اقتصادية ومالية، إلى جانب كونه مخضرماً في العمل الحكومي من خلال شغله للعديد من الحقائب الوزارية.

ويبلغ الشيخ أحمد من العمر 72 عاماً، وقد أكمل دراسته الجامعية بتخصص تمويل البنوك والاستثمارات عام 1976 في جامعة "إلينوي" في شيكاغو في الولايات المتحدة.

وبدأ الاقتصادي الكويتي حياته المهنية في المركز المالي الكويتي حتى عام 1978، وانتقل بعدها إلى البنك المركزي حتى عام 1987، ومن ثم شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان حتى العام 1998.