واشنطن تكشف عن مواقع استهدفتها لميليشيا الحوثي

وذكرت القيادة الأمريكية، أنها حددت هذه الصواريخ والمركبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا في اليمن، وقررت إنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وكانت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، قالت أمس الجمعة، لـ"إرم نيوز"، إن هجمات صاروخية استهدفت معسكر قوات الدفاع الساحلي التابع لميليشيا الحوثي في مديرية الصليف، شمال غرب الحديدة، في حين ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "منطقة" الجبانة بمديرية الصليف ومنطقة "الطائف" بمديرية الدريهمي الساحلية، تعرضتا للقصف.