قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس

شن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا على جنوبي قطاع غزّة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأفاد شهود عيان بإطلاق نار وشن غارات جوّية على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث تقول إسرائيل إنّ العديد من أعضاء القيادة المحلّية لحركة حماس يختبئون هناك.

وتحدّث الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف مدفعي "مكثّف" في محيط مستشفى الأمل، في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا" بسقوط العديد من القتلى والجرحى خلال الليل في خان يونس التي باتت مركز المعارك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ "جنودا مدعومين بالمدفعيّة والطيران قضوا على عشرات الإرهابيّين" في خان يونس، مشيرا إلى أنه تمكّن من الوصول إلى "أقصى منطقة جنوب قطاع" غزّة منذ بداية العمليّة البرّية التي بدأت في أقصى شمال القطاع الفلسطيني.