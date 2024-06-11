بلينكن يعلن عن مساعدات أمريكية جديدة للفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال "لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".

وفي كلمة خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية المنعقد حاليا في الأردن، أشار بلينكن إلى أن نداء الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين لم يمول سوى الثلث، مع عجز يبلغ نحو مليارين و300 مليون دولار.

وقال بلينكن: "لقد حان الوقت للجميع - الجميع - لتكثيف جهودهم. ولأولئك الذين قدموا بالفعل وأعطوا بسخاء، أعطوا المزيد".

وكان الكونغرس الأمريكي حظر تقديم مزيد من المساهمات إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أبرز المنظمات العاملة في إغاثة الفلسطينيين وتقوم بتنسيق معظم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.