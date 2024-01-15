الحوثيون يعلنون تعرضهم لضربة جديدة.. وواشنطن تنفي

زعمت مليشيات الحوثي، الأحد، تعرّض أحد مواقعها في محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي اليمن، لاستهداف "أمريكي بريطاني"، وسط نفي مصادر محلية متطابقة ومسؤول عسكري أمريكي.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مراسلها في الحديدة، أن الضربة استهدفت "جبل جدع" بمديرية اللحية، شمالي محافظة الحديدة، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول ما إذا كانت الغارة جوية أم بحرية.

في المقابل، نفت 3 مصادر محلية بمحافظة الحديدة، في تصريحات أدلت بها لـ "إرم نيوز"، وقوع أي ضربات عسكرية في مناطق المحافظة الغربية، منذ ليلة الخميس/ فجر الجمعة، التي شهدت أول هجوم أمريكي – بريطاني، على مواقع الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.