قتلى بينهم طفلان بقصف إسرائيلي لمنزل مأهول في خان يونس

قُتل 5 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، في قصف منزل بالطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة خان يونس.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالمدنيين قرب ديوان الشاعر، جنوب خان يونس؛ ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان، فيما يجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقال مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور ناهض أبو طعيمة لـ"إرم نيوز"، إن غالبية القتلى والجرحى الذين وصلوا المستشفى جرّاء القصف من الأطفال والنساء.

وأفاد بأن المستشفى بدأ يفقد السيطرة على أعداد الجرحى الهائلة التي تصل إلى مستشفى ناصر جرّاء القصف الإسرائيلي المكثف على محافظة خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 23 ألفًا و210 قتلى، وأصيب 59 ألفًا و167 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت الوزارة أن نحو 126 فلسطينيًّا قتلوا وأصيب 241 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

