السودان.. مقتل 12 مدنياً في غارة جوية للجيش على أم درمان

أعلن متطوعون سودانيون، اليوم الأربعاء، عن مقتل 12 مدنيًا بينهم 4 من أسرة واحدة، خلال غارة جوية نفذها الجيش السوداني على منطقة غرب أم درمان.

واقتربت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال شهرها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان العاصمة الخرطوم، وانعدام أفق الحل بعد تعثر مفاوضات مدينة جدة السعودية.

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" رصد تحليق مكثف للطيران فوق سماء منطقتي "الصالحة والمويلح" جنوب غرب أم درمان، اليوم الأربعاء، إضافة إلى تنفيذ عدة ضربات جوية على مواقع يشتبه بتواجد قوات الدعم السريع فيها.