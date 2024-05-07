مصدر لـ "إرم نيوز": 44 عراقيًّا عالقون في غزة

أحمد عبد

كشف مصدر في وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن وجود 44 شخصًا من حملة الجنسية العراقية "عالقين" في قطاع غزة، مؤكدًا عجز الخارجية العراقية حتى الآن عن إجلائهم.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "الخارجية العراقية تلقت منذ بدء الأحداث في غزة ما يقارب 44 بلاغًا من مواطنين يخبرون بمحاصرة ذويهم من حملة الجنسية العراقية في غزة بعد زيارتهم للمدينة قبل الـ7 من أكتوبر 2023".

وأضاف أن "دائرة القنصليات العراقية تلقت تلك البلاغات، وكل التفاصيل المتعلقة بالمحاصرين في غزة، سواء أكانوا عراقيين أم فلسطينيين ممن يحملون الجنسية العراقية، وعملت عبر السفارة العراقية في مصر على التواصل معهم في الداخل عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أماكن تواجدهم وظروفهم".