الشرطة اليمنية تكشف تفاصيل مخطط لاغتيال اللواء سلطان العرادة

كشفت شرطة محافظة مأرب اليمنية، اليوم الأحد، تفاصيل مخطط "إرهابي" كان يستهدف اغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أن عملية الاغتيال كانت ستتم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار يجري تفجيرها عن بعد صبيحة عيد الأضحى المبارك.

وضبطت الشرطة العناصر المتورطة، بعد توفر معلومات للمخطط الإرهابي الذي كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية تسعى لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بحسب بيان رسمي.

وأشارت إلى أن زعيم الخلية المتورطة يدعى محمد علي حسين القادري، وهو من قرية "الجبول الأشراف" بمديرية "مأرب الوادي"، وبثت أجزاء من اعترافاته ضمن فيلم وثائقي بثته قناة اليمن الفضائية.

وضُبطت الخلية قبل دقائق من تنفيذها العملية وتفجير العبوات، حيث كانت الأجهزة الأمنية تراقب تحركات أفرادها منذ بداية انطلاقهم من صنعاء، رغم تزويدهم بهويات مزورة لدخول مأرب وتضليل الأمن، وفق البيان.

وقال المتهم محمد القادري إنه تم استدراجه وتجنيده من قبل أشخاص من الأشراف خلال جلسات جمعتهم لتناول القات، وإنه تواصل مع عدد من قيادات الحوثي قبيل تنفيذ العملية التي أبطلها الأمن في اللحظة الأخيرة.