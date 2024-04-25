4 عوامل قد تجبر نتنياهو على إلغاء خطط الهجوم على رفح

تشير عوامل سياسية وعسكرية، إلى احتمالية أن يضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء خططه المتعلقة بتنفيذ هجوم عسكري ضد مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب التقديرات، فإن أربعة عوامل رئيسة تدفع نتنياهو للتفكير في إلغاء الخطط العسكرية ضد رفح، وهي الرفض الدولي والإقليمي لأي عملية عسكرية بالمدينة أولاً، والموقف الأمريكي ثانياً، وأزمة النازحين ثالثاً، والتوتر في الضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان رابعاً وأخيراً.

الرفض الدولي والإقليمي

ويعيق الموقف الدولي والإقليمي الرافض لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، اتخاذ نتنياهو قراراً ببدء عملية عسكرية في المدينة، ما يدفعه لتأجيلها لحين إقناع دول العالم بضرورة تنفيذ العملية، وتخفيف الانتقادات الموجهة لحكومته بشأنها.

ويمكن لتنفيذ العملية العسكرية دون أخذ التحفظات الدولية والإقليمية بعين الاعتبار، أن يؤدي لزيادة وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية، ويرفع من حجم المطالبات المتعلقة بوقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات للسكان.

ويرى المتخصص في الشأن الإسرائيلي حاتم أبو زايدة، أن "تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح في ظل المعارضة الدولية والإقليمية سيزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب، وسيؤثر بشكل كبير على صادرات السلاح الدولية للجيش الإسرائيلي".

وأوضح أبو زايدة لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل لا يمكن لها أن تغامر بخلافات عميقة مع المجتمع الدولي والإقليم، كما أن تأخير العملية العسكرية برفح يأتي في إطار أهداف نتنياهو ووزراء حكومته المتعلقة بإطالة أمد الحرب".