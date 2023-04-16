مقتل 26 شخصا في هجوم لداعش قرب حماة السورية
قتل 26 شخصًا على الأقل، اليوم الأحد، خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم داعش، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة جراء هجوم شنه عناصر من خلايا تنظيم داعش"، في وسط البلاد، موضحًا أن عشرة من القتلى هم من المقاتلين الموالين للنظام.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة، قوله إن "إرهابيي تنظيم داعش هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل 26 شخصًا منهم".
وأشارت أيضًا إلى "مقتل 53 مواطنًا في 17 شباط الماضي، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم داعش جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي".