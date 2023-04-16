مقتل 26 شخصا في هجوم لداعش قرب حماة السورية

قتل 26 شخصًا على الأقل، اليوم الأحد، خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم داعش، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة جراء هجوم شنه عناصر من خلايا تنظيم داعش"، في وسط البلاد، موضحًا أن عشرة من القتلى هم من المقاتلين الموالين للنظام.