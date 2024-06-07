برر قتل المدنيين في غزة.. تصريح "صادم" للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية

أثار تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر جدلا واسعا بعد "تبرير" قتل المدنيين في غزة، ما استدعى توضيحا من الوزارة لتصحيح ما سمتها "الهفوة".

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن "إسرائيل لها الحق في استهداف المدنيين"، لتعود الخارجية وتصحح الخطأ قائلة إن ميلر كان يقصد "حماس" وليس المدنيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يرد على تساؤلات للصحفيين حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة لـ"الأونروا" أمس في غزة، وتسبب في مقتل عشرات المدنيين بينهم 23 امرأة وطفلا.

وقال ميلر: "إنه وضع صعب، إذا كان صحيحا أن المدرسة تؤوي عناصر لـ "حماس" ويختبئ مسلحون آخرون داخلها، فإن هؤلاء الأفراد أهداف مشروعة".