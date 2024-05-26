بدء دخول شاحنات مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم

أفاد إعلام مصري، الأحد، ببدء دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم بين القطاع وإسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية التي أعلنت عنها تل أبيب، في مدينة رفح جنوبي القطاع في الـ6 من مايو/ أيار الجاري.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عبر حسابها بمنصة "إكس"، صورًا لِما قالت إنه لحظة دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بينها 4 شاحنات وقود.

بدورها، قالت مصادر محلية فلسطينية للأناضول، إن شاحنات المساعدات تنطلق من الجانب المصري من معبر رفح بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم.