بدء دخول شاحنات مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم
أفاد إعلام مصري، الأحد، ببدء دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم بين القطاع وإسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية التي أعلنت عنها تل أبيب، في مدينة رفح جنوبي القطاع في الـ6 من مايو/ أيار الجاري.
ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عبر حسابها بمنصة "إكس"، صورًا لِما قالت إنه لحظة دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بينها 4 شاحنات وقود.
بدورها، قالت مصادر محلية فلسطينية للأناضول، إن شاحنات المساعدات تنطلق من الجانب المصري من معبر رفح بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم.
وذكرت المصادر أنه يتم تفتيش المساعدات في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم قبل انطلاقها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.
وأشارت إلى أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة ومن هناك ستنطلق عبر محور فيلادلفيا بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية وصولًا إلى منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح، ومن هناك ستدخل عمق القطاع عبر شارع "الرشيد" الساحلي.
وأوضحت المصادر أن عدد الشاحنات المتوقع دخولها اليوم إلى القطاع يصل إلى 200 شاحنة، تحمل كل واحدة ما بين 15 إلى 20 طنًّا من المساعدات، و4 منها محملة بالوقود.