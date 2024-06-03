وزير الدفاع الإسرائيلي: نبحث عن بديل لحكم حماس في غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده تجري تقييما لإمكان تسلّم "جهة بديلة" لحركة حماس الحكم في غزة، بعد انتهاء الحرب التي تشنها على الحركة في القطاع، وفق "فرانس برس".

وجاء في بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي "في وقت نخوض فيه عملياتنا العسكرية المهمة، تجري المؤسسة الدفاعية تقييما لتسلّم جهة بديلة لحركة حماس الحكم".

وفي وقت لاحق، ذكر المكتب أن جالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة حماس ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن جالانت ناقش في الاتصال الهاتفي مع بلينكن قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه.

وخلال تفقّده قوات قرب الحدود مع غزة الأحد، تطرّق الوزير إلى "إطار عمل" يتضمن "مناطق عازلة" لغزة تكون خالية من مقاتلي حركة حماس، "وإشراك قوات أخرى لإتاحة إرساء حكم بديل".

والشهر الماضي قال جالانت، إن "اليوم التالي" في غزة بعد حركة حماس "لن يكون واردًا إلا مع سيطرة كيانات فلسطينية على غزة، برفقة جهات فاعلة دولية، وتشكيل حكومة بديلة لنظام حركة حماس".