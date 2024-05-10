استهداف 3 قواعد عسكرية ومنشأة للغاز في إسرائيل (فيديو)
صعّدت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس، استهدافها هجماتها على المواقع الحيوية في إسرائيل.
وأعلنت الميليشيا، التي تضم عدة فصائل عراقية، استهداف 3 قواعد عسكرية، منها قاعدتين جويتين، إضافة إلى منشأة للغاز، في إسرائيل.
وقالت الميليشيا في بيانات منفصلة إنها استهدفت قاعدتيْ "نفاطيم" و"عوبدا" الجويتين وقاعدة "أليفالط" العسكرية، مساء الخميس، بواسطة الطائرات المسيّرة.
وذكرت الميليشيا العراقية أنها استهدفت كذلك منصة منصة "لوياثان" للغاز في ميناء عسقلان النفطي بصاروخ كروز مطور.