استهداف 3 قواعد عسكرية ومنشأة للغاز في إسرائيل (فيديو)

صعّدت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس، استهدافها هجماتها على المواقع الحيوية في إسرائيل.

وأعلنت الميليشيا، التي تضم عدة فصائل عراقية، استهداف 3 قواعد عسكرية، منها قاعدتين جويتين، إضافة إلى منشأة للغاز، في إسرائيل.