مجلس الأمن الدولي يؤيد مقترح الهدنة في غزة

تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق غير مشروط للصفقة.

واعتمد المجلس القرار بأغلبية 14 دولة، بينما امتنعت دولة واحدة هي روسيا عن التصويت.

وكانت المندوبة الأمريكية دعت خلال الجلسة حركة "حماس" لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار، كما حثت الطرفين على تطبيقها من دون شروط.

والنسخة الأخيرة من النص "ترحب" بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 31 أيار/مايو.

كما أنها تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا، وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل من دون تأخير، ومن دون شروط".