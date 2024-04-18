تلاحقها الاتهامات.. ما سرُّ العلاقة بين كتيبة "البراء بن مالك" والجيش السوداني؟

لم تُولد كتيبة "البراء بن مالك" السودانية من رحم الحرب التي اندلعت، في منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي، لكن اسمها برز خلال الأحداث بقوة، بعد أن لاحقتها الكثير من الاتهامات، إلى جانب خطورة دورها فيما تعيشه البلاد.

وأبرز هذه الاتهامات هي ارتكابها لفظاعات خلال قتالها مع الجيش السوداني، ضد قوات الدعم السريع، واتهامها كذلك بأن لها دورًا في إشعال هذه الحرب الضروس والتي أدخلت البلاد في نفق مجهول لصالح أجندات خفية، وفق مراقبين.

وبالتزامن مع دوي أزيز الرصاص في البلاد، تعالت الأصوات التي تتحدث عن سر العلاقة بين هذه الكتيبة والجيش السوداني، الذي حاول قائده عبد الفتاح البرهان، التنصل منها بإعلان عدم موافقته على تصرفاتها التي أثارت قلقًا داخليًا وخارجيًا.