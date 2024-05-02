محللون: مظاهرات الجامعات تهدد أمريكا بسيناريو "مخيف"

وأشار إلى أن "الحركات الطلابية على مر التاريخ تأتي لِتصنعَ تغييرًا فعليًّا مستقبليًّا"، ويعتقد أن ضبط القضية لن يكون سهلًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ووضعت الاحتجاجاتُ، بحسب محمود، "الديمقراطية الأمريكية أمام امتحان الاعتقالات الكبيرة والأسلوب الخشن من قبل الشرطة الذي عقد المشهد"، وتوقع أن "يضطر بايدن إلى العودة إلى صفوفه الدفاعية الداخلية حتى لا يدخل المنطقة الحرام على صعيد قاعدته الجماهيرية وتضرر مصالح أمريكا العليا جراء الاصطفاف المفرط مع آلة الحرب الإسرائيلية والتي خرجت عن السيطرة".

بايدن في خطر

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية، عامر ملحم، إن "الرئيس جو بايدن على وشك خسارة الانتخابات مبكرًا إن لم يتصرف بالشكل الصحيح على غرار ما حدث مع الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون عندما خسر العودة إلى البيت الأبيض بسبب اضطرابات أشعلتها حرب فيتنام في الجامعات والشارع الأمريكي".

وكان طلاب جامعة كولومبيا التي تشهد اليوم مظاهرات رافضة لحرب غزة، يقفون في العام 1968 ضد موقف البيت الأبيض من حرب فيتنام، وأدى ذلك إلى تشكيل رأي عام ضاغط جاء على إثره الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي أنهى التصعيد.

ولا يستبعد ملحم أن "تجبر هذه المظاهرات المؤسسات الأمريكية على تغيير موقفها من إسرائيل ولو بشكل قليل".

وأكد أن "الموقف اليوم يختلف عما كانت عليه الحال في حرب فيتنام، في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الذي يرصد الانتهاكات التي تمارسها الشرطة ضد الطلاب السلميين".

ولفت إلى أن "شيطنة الاحتجاجات وإسقاط أوصاف عنيفة عليها، لن يقنع الشعب الأمريكي المتابع للأحداث"، وقال إن السيناريو "المخيف" لبايدن الآن هو امتداد هذه المظاهرات إلى الشارع في وقت ينشغل فيه الرئيس في التحضير للانتخابات.