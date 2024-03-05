ليبيا.. "الوحدة الوطنية" تؤكد استعدادها تشكيل "قوة مشتركة"

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة استعدادها لتشكيل "قوة مشتركة مع القيادة العامة في المنطقة الجنوبية"، لتأمين الحدود.

وذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي أن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أكد ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة الداخلية، الإثنين، حول رؤيتها لتعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة للحد من الهجرة غير النظامية.

وبحسب الموقع، تحدّث الطرابلسي عن إمكان التعاون مع قوات "القيادة العامة" لتشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، على غرار التعاون في المنطقة الغربية بين وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة".