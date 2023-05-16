إسرائيل تشن حملة اعتقالات بالقدس وتتأهب لتأمين مسيرة الأعلام‎‎

أقدمت الشرطة الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء، على تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا من سكان شرقي المدينة، بشبهة التخطيط للقيام بأعمال تخل بالنظام العام خلال مسيرة الأعلام التقليدية السنوية المنوي تنفيذها الخميس المقبل.

وقال قائد شرطة القدس الميجر جنرال دورون تورجمان، في تصريح صحفي، إن "هذا العدد سيرتفع حتى موعد المسيرة"، مضيفا أنه "تم إبعاد 37 شخصا من الفلسطينيين واليهود عن منطقة البلدة القديمة من القدس".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل، بأن "نحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة شرطي سينتشرون في منطقة البلدة القديمة لتأمين المسيرة".

وأكدت أن "المسيرة ستسير حسب ما خطط لها سابقا"، وأنها "على أتم الاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات، ولن تسمح لأحد بالاعتداء على المشاركين في المسيرة او على السكان الفلسطينيين".