صحيفة: أمريكا تقدم المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى مع إبدائها علنا مخاوف حيال هجوم عسكري متوقع في رفح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 2300 قنبلة، منها 1800 قنبلة إم.كيه84 ألفي رطل، و500 قنبلة إم.كيه82 خمسئة رطل.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وهي حليفتها منذ فترة طويلة.

وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالطمأنينة للإفلات من العقاب.