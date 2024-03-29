اليمن.. العليمي يؤكد أهمية حسم العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، وجوب حسم العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية في البلاد، والمضي "بالإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقًا للقانون".

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منتصف ليل الخمس، اجتماعًا مشتركًا، بين الحكومة المركزية وقيادات السلطات المحلية، هو الأول منذ العام 2022.