اليمن.. العليمي يؤكد أهمية حسم العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، وجوب حسم العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية في البلاد، والمضي "بالإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقًا للقانون".
جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منتصف ليل الخمس، اجتماعًا مشتركًا، بين الحكومة المركزية وقيادات السلطات المحلية، هو الأول منذ العام 2022.
وبين العليمي أهمية وضوح سياسيات السلطات المحلية، وتوجيهها بشكل فاعل نحو أولوية الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة وردع أي تهديدات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".
وأشار إلى أن الانسجام بين كافة السلطات، هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية، لحماية المكاسب المحققة، و"إحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والإرهاب كأولوية جماعية".
وعبّر العليمي عن أمله في أن يمثل اللقاء "محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والإدارة الرشيدة للمواد والخدمات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية، والتداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري والتجارة الدولية".
وشدد العليمي على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في جسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب ميليشيا الحوثي، وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والأوضاع المعيشية.
ويُعتبر الاجتماع، الأول من نوعه منذ تشكيل الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، مجلس القيادة الرئاسي في شهر إبريل من العام 2022، ونقل صلاحياته إليه، لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد.